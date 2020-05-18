الجيش الليبي يعلن السيطرة على قاعدة الوطية الاستراتيجية

أعلنت قوات الحكومة الليبية، الإثنين، بسط سيطرتها الكاملة على قاعدة الوطية الجوية الاستراتيجية، جنوب غرب العاصمة طرابلس.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها اللواء أسامة الجويلي، قائد المنطقة الغربية في القوات الحكومية، لقناة ليبيا الرسمية (حكومية).

وقال الجويلي، إن عملية السيطرة على قاعدة الوطية (140 كلم جنوب غرب طرابلس) تمت بشكل سريع ومدروس وبدون خسائر في قواتنا.

وفي السياق، قال الناطق باسم المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب مصطفى المجعي لقناة فبراير الخاصة إن عملية تحرير الوطية هي بداية لعمليات عسكرية أوسع واشمل، دون مزيد من التفاصيل.

ومنذ إطلاق القوات الحكومية، عملية عاصفة السلام، في 25 مارس/ آذار الماضي، اقتحمت قاعدة الوطية مرتين دون التمكن من السيطرة عليها، نظرا لحصانتها، واكتفت بتطويقها وقصفها جوا وبرا.

والسبت، استطاعت القوات الحكومية، تدمير منظومتي دفاع جوي فور وصولهما إلى القاعدة، مما دفع مليشيات حفتر إلى الانسحاب صباح الإثنين، بعد فقدانها آخر أمل في الصمود.

ونهاية أبريل/ نيسان الماضي، اعتبرت الحكومة الليبية أن "الوطية" أخطر القواعد التي يستخدمها المتمردون في عدوانهم على العاصمة، وعملت الدول الداعمة لحفتر على أن تكون قاعدة إماراتية، على غرار "قاعدة الخادم" بالمرج (شرق).

ومنذ 4 أبريل/ نيسان 2019، تشن مليشيا حفتر، هجوما متعثرا للسيطرة على العاصمة طرابلس (غرب)، مقر الحكومة، استهدفت خلاله أحياء سكانية ومواقع مدنية، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد كبير من المدنيين.