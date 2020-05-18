الصين ترسل فريقاً للتحقيق بوفاة سفيرها بإسرائيل

قالت صحيفة إسرائيلية إن الصين سترسل، الاثنين، فريقا خاصا للتحقيق في وفاة سفيرها لدى إسرائيل.

وقد عثر طاقم السفارة الصينية على السفير، دو وي، ميتا بشقة، يقيم بها في مدينة هرتسليا قرب تل أبيب، وسط البلاد، صباح أمس الأحد.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن الشرطة عدم وجود شبهات جنائية في ظروف وفاة السفير، الذي يبلغ من العمر 58 عاما.

وقال الموقع الإلكتروني لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، الإثنين، إن الفريق الصيني "سيجري تحقيقا داخليا، وسيتعامل مع ترتيبات نقل الجثة جوا، بالإضافة إلى تنسيق أنشطة السفارة".

وأضاف "تم العثور على السفير الصيني في فراشه من قبل الموظفين في مقر إقامته، ولم يتم العثور على أي علامات عنف على جسده".

ونقل الموقع عن خدمة نجمة داود الحمراء للإسعافات الأولية، قولها إنها تعتقد أن سبب الوفاة، يعود لمرض في القلب.