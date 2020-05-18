مقاطع مصورة ترصد تحرير "الوطية" وضبط منظومة الدفاع الجوي الروسية بانتسير

أظهر مقطع مصور تم التقاطه صباح الإثنين من داخل قاعدة الوطية الجوية غربي ليبيا، خلوها من مليشيا الانقلابي خليفة حفتر عقب تحريرها.

وأوضح المقطع الذي نشرته قناة فبراير الليبية (خاصة) انتشار آليات تابعة لقوات الحكومة الليبية وهي تحكم سيطرتها على نقاط القاعدة الاستراتيجية.

فيما ظهرت آليات وطائرة حربية مدمرة لمليشيا حفتر على أطراف الطريق داخل القاعدة، بالإضافة إلى تحصينات ودشم.

وتشير المشاهد في المقطع إلى أن انسحاب مليشيا حفتر الإرهابية جرى سريعا، تاركة وراءها كل شيء.

كما تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة من داخل القاعدة تظهر قيام القوات الحكومية بضبط منظومة الدفاع الجوي الروسية "بانتسير" بعد أن تركتها ميليشات حفتر بالقاعدة عقب تدميرها في غارة جوية للقوات الحكومية باستخدام طائرة مسيرة تركية.

كما تظهر المقاطع آليات ودبابات وطائرات حربية ظلت بالقاعدة عقب فرار ميليشيات حفتر منها.

وفي وقت سابق الإثنين، أعلنت القوات الحكومية بسط سيطرتها الكاملة على قاعدة الوطية الجوية الاستراتيجية، جنوب غرب العاصمة طرابلس.

فيما أكد اللواء أسامة الجويلي، قائد المنطقة الغربية في القوات الحكومية، أن عملية السيطرة على قاعدة الوطية تمت بشكل سريع ومدروس وبدون خسائر.

ومنذ إطلاق القوات الحكومية، عملية عاصفة السلام، في 25 مارس/ آذار الماضي، اقتحمت قاعدة الوطية مرتين دون التمكن من السيطرة عليها، نظرا لحصانتها، واكتفت بتطويقها وقصفها جوا وبرا.

والسبت، استطاعت القوات الحكومية، تدمير منظومتي دفاع جوي فور وصولهما إلى القاعدة، مما دفع مليشيات حفتر إلى الانسحاب صباح الإثنين، بعد فقدانها آخر أمل في الصمود.

ونهاية أبريل/ نيسان الماضي، اعتبرت الحكومة الليبية أن "الوطية" أخطر القواعد التي يستخدمها المتمردون في عدوانهم على العاصمة، وعملت الدول الداعمة لحفتر على أن تكون قاعدة إماراتية، على غرار "قاعدة الخادم" بالمرج (شرق).

ومنذ 4 أبريل/ نيسان 2019، تشن مليشيا حفتر، هجوما متعثرا للسيطرة على العاصمة طرابلس (غرب)، مقر الحكومة، استهدف خلاله أحياء سكانية ومواقع مدنية، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد كبير من المدنيين.