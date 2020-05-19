إعادة فتح المسجد الأقصى بعد عيد الفطر

أعلن مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، إعادة فتح المسجد الأقصى، أمام المصلين، بعد انتهاء عيد الفطر الأسبوع المقبل.

وقال المجلس في تصريح مكتوب "إن مجلس الأوقاف وفي ضوء الانحسار النسبي لانتشار الفيروس ولله الحمد، وبعد استشارة الـمرجعيات الطبية الـمختصة (..) قرر مجلس الأوقاف رفع تعليق دخول الـمصلين إلى الـمسجد الأقصى الـمبارك بعد عيد الفطر السعيد".

وأضاف: "سيتم إعلان آلية وإجراءات رفع التعليق، عبر بيان خاص سيصدر عن دائرة الأوقاف بالتنسيق مع مجلس الأوقاف".

وكان مجلس الأوقاف قد أعلن نهاية مارس/آذار الماضي تعليق دخول المصلين إلى المسجد حفاظا على حياة المصلين ولمنع تفشي فيروس كورونا.

ومنذ ذلك الحين، تقام الصلوات في المسجد الأقصى ولكن فقط بمشاركة حراس المسجد وعدد من موظفي دائرة الأوقاف.