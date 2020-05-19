الحكومة الليبية: تعاوننا مع تركيا "حق سيادي" يتفق والقانون الدولي

أكد وكيل وزارة الدفاع بالحكومة الليبية، العميد صلاح الدين النمروش، الثلاثاء، أن تعاون طرابلس مع الحكومة التركية، العضو بحلف شمال الأطلسي "الناتو"، هو "حق سيادي" لا يخالف القانون الدولي.

جاء ذلك في تصريحات نقلها المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" التابعة للحكومة الليبية، عبر "فيسبوك".

وقال النمروش إن "وزارة الدفاع رحبت بالدعم الذي أعرب عنه الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ".

والسبت، أكد ستولتنبرغ، في اتصال هاتفي مع رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية فائز السراج، أن "الناتو ما زال مستعدا لمساعدة ليبيا في بناء مؤسساتها الدفاعية والأمنية استجابة لطلب حكومتها".

واعتبر النمروش أن "موقف الناتو يظهر التزام الحلف تجاه شعبنا وتجاه مستقبل واعد ومستقر يزدهر بالحرية والديمقراطية في ليبيا".

وأضاف أن "تعاون حكومة الوفاق العسكري مع الحكومة التركية العضو في حلف الناتو، لا يخالف القانون الدولي وهو حق سيادي كما هو مفصل في ميثاق الأمم المتحدة".

وشدد النمروش على أن "التحالف بين طرابلس وأنقرة الذي يجري بشفافية، هو رد فعل يتناسب مع الدعم المفرط من الهجمات الأجنبية من جانب الإمارات ومصر والأردن وروسيا" لمليشيات الانقلابي خليفة حفتر.

وعادة ما تنفي أبوظبي والقاهرة دعمها لميليشيات حفتر، فيما سبق أن نفت موسكو أيضا دعمها لتحركات حفتر بالغرب الليبي، بينما لم يصدر أي تعقيب حول الأمر من عمان.

وبحسب النمروش، فإن "مجرم الحرب حفتر لا يتوانى عن الاستمرار في عدوانه للوصول إلى السلطة، وقد واصل وفشل مرارا بالرغم من المذابح والجرائم التي يرتكبها".

والأحد، قالت وكالة الأناضول أنها توصلت إلى تفاصيل تقرير سري أعده فريق خبراء لجنة العقوبات بمجلس الأمن الدولي، بشأن دعم الإمارات لمليشيات حفتر في ليبيا.

وقال التقرير إن شركة ''Fulcrum Holding''، مقرها دبي بالإمارات، أسست شركة فرعية لها في الأردن، بهدف تقديم دعم لمليشات حفتر، وأنفقت أكثر من 18 مليون دولار أمريكي لشراء آليات عسكرية.

وامتنع المندوب الإماراتي الدائم لدى الأمم المتحدة، عن الإجابة عن أسئلة مراسل الأناضول حول محتوى التقرير السري.

والاثنين، تمكن الجيش الليبي من تحرير قاعدة "الوطية" الجوية، في ثاني سقوط لغرفة عمليات رئيسية تابعة لمليشيات حفتر في المنطقة الغربية، بعد سقوط مدينة غريان، في يونيو/حزيران الماضي.‎

ومنذ 4 أبريل/نيسان 2019، تشن مليشيات حفتر هجومًا فاشلا للسيطرة على طرابلس مقر الحكومة، استهدفت خلاله أحياء سكانية ومواقع مدنية، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب أضرار مادية واسعة.