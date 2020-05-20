الجيش الليبي يعلن تدمير 3 منظومات دفاع جوي روسية تابعة لحفتر

أعلن الجيش الليبي، صباح الأربعاء، تدمير 3 منظومات دفاع جوي روسية من نوع "بانتسير"، جنوب وشرق العاصمة طرابلس.

جاء ذلك في تصريح أدلى به مصطفى المجعي، المتحدث باسم المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب"، التي أطلقتها الحكومة لمواجهة عدوان مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر على طرابلس.

وأوضح المجعي، أن سلاح الجو تمكن من تدمير منظومتي "بانتسير" في مدينة ترهونة (90 كلم جنوب شرق طرابلس) ومنظومة ثالثة في منطقة الوشكة الواقعة قرب مدينة سرت (450 كلم شرق طرابلس).

يأتي ذلك وسط سلسلة خسائر متلاحقة منيت بها مليشيات حفتر، مؤخرا، وشملت خسارة كافة مدن الساحل الغربي حتى الحدود مع تونس، وقاعدة الوطية الاستراتيجية، ومدينتي بدر وتيجي (شمال غرب).

وتحرير قاعدة الوطية، الاثنين، هو ثاني سقوط لغرفة عمليات رئيسية تابعة لمليشيات حفتر في المنطقة نفسها، بعد سقوط مدينة غريان، في يونيو/ حزيران الماضي.‎

ومنذ 4 أبريل/ نيسان 2019، تشن مليشيات حفتر هجوما متعثرا للسيطرة على طرابلس مقر الحكومة، استهدفت خلاله أحياء سكنية ومواقع مدنية، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب أضرار مادية واسعة.