الجيش الليبي يعلن تدمير 5 منظومات دفاعية روسية الأربعاء

أعلن الجيش الليبي، أن عدد منظومات الدفاع الجوي الروسية من نوع "بانتسير"، التي دمرها الأربعاء، وصل إلى 5، إثر استهداف منظومة في منطقة سوق الأحد، جنوب طرابلس.

جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم الجيش محمد قنونو نشره المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" التي أطلقتها الحكومة لمواجهة عدوان مليشيات الانقلابي خليفة حفتر على طرابلس.

وقال قنونو، إن "المدفعية الثقيلة استهدفت منظومة الدفاع الجوي الروسية "بانتسير" قبل قليل، في منطقة سوق الأحد جنوب طرابلس".

وأضاف قنونو أن "عدد منظومات الدفاع الجوي الروسية بانتسير، التي نجحت قواتنا في استهدافها منذ فجر اليوم حتى الآن، خمس منظومات، ثلاث منها في ترهونة، وواحدة في سوق الأحد، وواحدة في الوشكة".

وتواصل مليشيات حفتر تكبد خسائر فادحة جراء تلقيها ضربات قاسية في كافة مدن الساحل الغربي حتى الحدود مع تونس، وقاعدة الوطية الاستراتيجية، ومدينتي بدر وتيجي (شمال غرب).

وتحرير قاعدة الوطية الاثنين، هو ثاني سقوط لغرفة عمليات رئيسية تابعة لمليشيات حفتر في المنطقة نفسها، بعد سقوط مدينة غريان، في يونيو/ حزيران الماضي.‎

ومنذ 4 أبريل/ نيسان 2019، تشن مليشيات حفتر هجوما متعثرا للسيطرة على طرابلس مقر الحكومة، استهدفت خلاله أحياء سكنية ومواقع مدنية، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب أضرار مادية واسعة.