الجيش الليبي يدخل وسط مدينة الأصابعة

أعلن الجيش الليبي، الخميس، تقدمه إلى وسط مدينة الأصابعة (100 كم جنوب غرب العاصمة طرابلس)، فيما يواصل مطاردته فلول مليشيا الانقلابي خليفة حفتر.

جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم الجيش الليبي، محمد قنونو نشره المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" التي أطلقتها الحكومة لمواجهة عدوان مليشيا حفتر على طرابلس.

وقال قنونو: "قواتنا البطلة تُطارد فلول ميليشيا حفتر الإرهابية في الأصابعة و تُسيطر على منطقة جندوبة وأولاد أدريس وتتقدم الى وسط المدينة".

وأضاف أن سلاح الجو يواصل عمليات الرصد و الاستطلاع في سماء الأصابعة لرصد أي تحركات للفلول الهاربة.

وفي وقت سابق الخميس، أفادت قناة ليبيا الأحرار الخاصة بأن الجيش تمكن من الدخول إلى وسط مدينة الأصابعة بعد اشتباكات مع فلول مليشيا حفتر.

وقالت القناة إن قوات الجيش شنت هجوما على فلول مليشيا حفتر، الهاربة من قاعدة الوطية الجوية، والمتحصنة في الأصابعة، ودخلت وسط المدينة.

جدير بالذكر أن أعيان قبائل الأصابعة، أعلنوا الأربعاء انضمامهم إلى الحكومة الشرعية، لكن الكتيبة 166 التابعة لحفتر بالمدينة، والعناصر الفارة من قاعدة الوطية، نقضت الاتفاق وهاجمت القوات الحكومية عند دخولها المدينة، ما أوقع قتلى وجرحى، وأفشل مساعي انضمامها إلى الحكومة دون قتال.