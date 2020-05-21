الخارجية الليبية: هدفنا بسط السيطرة على كامل البلاد

أعلنت الحكومة الليبية، الخميس، أن هدفها يكمن في بسط السيطرة الأمنية على كامل تراب البلاد، لإدارة العملية السياسية مع "المؤمنين بالدولة المدنية الديمقراطية".

جاء ذلك في تغريدة للناطق باسم الخارجية الليبية، محمد القبلاوي، نشرت على الحساب الرسمي للوزارة عبر "تويتر"، دون تفاصيل أكثر.

وفي وقت سابق الخميس، أعلن الجيش الليبي، التابع للحكومة، المعترف بها دوليا، سيطرته الكاملة على مدينة الأصابعة (100 كم جنوب غرب العاصمة طرابلس)، بعد اشتباكات مع فلول مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر.

وتواصل مليشيا حفتر تكبد خسائر فادحة جراء تلقيها ضربات قاسية في كافة مدن الساحل الغربي وصولا إلى الحدود مع تونس، إضافة إلى قاعدة الوطية الاستراتيجية، ومدينتي بدر وتيجي (شمال غرب).

ويعد تحرير قاعدة الوطية (140 كلم جنوب غرب طرابلس)، الإثنين، ثاني سقوط لغرفة عمليات رئيسية تابعة لمليشيا حفتر في المنطقة الغربية، بعد سقوط مدينة غريان (100 كلم جنوب طرابلس)، في يونيو/ حزيران الماضي.‎

ومنذ 4 أبريل/ نيسان 2019، تشن مليشيا حفتر هجوما فاشلا للسيطرة على طرابلس مقر الحكومة، استهدفت خلاله أحياء سكنية ومواقع مدنية، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب أضرار مادية واسعة.