الأمم المتحدة قلقة إزاء أحكام بالإعدام أصدرتها محاكم حفتر العسكرية

أعربت الأمم المتحدة، الجمعة، عن قلقها إزاء أحكام بالإعدام أصدرتها مؤخرا محاكم عسكرية خاضعة لسيطرة الانقلابي خليفة حفتر في مدينتي بنغازي والبيضاء شرقي ليبيا.

وقالت البعثة الأممية بليبيا، في تغريدة على حسابها على "تويتر"، إنه تم إبلاغها بصدور ما لا يقل عن 13 حكماً بالإعدام من المحكمة العليا ببنغازي وأربعة أخرى من محكمة البيضاء، دون تفاصيل أكثر.

واعتبرت البعثة الأممية أن أحكام الإعدام تلك "تمثل انتهاكا محتملا لالتزامات ليبيا بموجب القانون الإنساني الدولي".

وأضافت: "وما يثير قلق البعثة بوجه خاص التقارير التي تفيد بعدم السماح للمتهمين بعرض قضاياهم في المحاكم أو فحص أدلة الاتهام الموجهة ضدهم".

وأوضحت البعثة الأممية أن تلك الأحكام "صدرت بصورة سرية عقب المحاكمات دون تقديم أحكام كتابية مسببة للمتهمين أو المحامين".

ومرارا، انتقدت منظمات حقوقية دولية مليشيات حفتر بارتكاب العديد من الانتهاكات الحقوقية بالمناطق الخاضعة لسيطرتها بالشرق الليبي منذ بضع سنوات، ومن بينها محاكمات غير قانونية وغير عادلة.

ومنذ 4 أبريل/ نيسان 2019، تشن مليشيات حفتر هجوما فاشلا للسيطرة على طرابلس مقر الحكومة، استهدفت خلاله أحياء سكنية ومواقع مدنية، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب أضرار مادية واسعة.