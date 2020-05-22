الجيش الليبي يدمّر دبابتين لحفتر جنوبي طرابلس

أعلن الجيش الليبي الجمعة، تدمير دبابتين تابعتين لمليشيات الانقلابي خليفة حفتر، جنوبي العاصمة طرابلس.

جاء ذلك في تدوينة عبر "فيسبوك" نشرها المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب"، التي أطلقتها الحكومة لمواجهة عدوان مليشيات حفتر على طرابلس.

وقال المركز: "قواتنا الباسلة تُدمّر دبابتين لمليشيات حفتر الارهابية في محور الرملة"، دون ذكر أي تفاصيل أخرى.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الجيش الليبي تقدم قواته في محوري "صلاح الدين" و"المشروع" جنوبي طرابلس، والسيطرة على مواقع مهمة كانت تحتلها مليشيا حفتر.

وفي السياق، قال مكتب الإعلام الحربي التابع للجيش الليبي، عبر "فيسبوك"، إن القوات الحكومية بسطت سيطرتها الكاملة على مبنى جوازات صلاح الدين ومعسكر "التكبالي" في محور "صلاح الدين".

وتواصل مليشيات حفتر تكبد خسائر فادحة جراء تلقيها ضربات قاسية في كافة مدن الساحل الغربي وصولا إلى الحدود مع تونس، إضافة إلى قاعدة الوطية الاستراتيجية، وبلدتي بدر وتيجي ومدينة الأصابعة (جنوب غرب طرابلس).

ومنذ 4 أبريل/ نيسان 2019، تشن مليشيات حفتر هجوما فاشلا للسيطرة على طرابلس مقر الحكومة، استهدفت خلاله أحياء سكنية ومواقع مدنية، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب أضرار مادية واسعة.