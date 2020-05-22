16 دولة عربية تعلن الأحد أول أيام عيد الفطر المبارك

أعلنت 16 دولة عربية، أن السبت هو المتمم لشهر رمضان، والأحد أول أيام عيد الفطر المبارك.

جاء ذلك إثر تعذر رؤية هلال شهر شوال مساء الجمعة، بحسب ما أعلنت الجهات المختصة في تلك الدول، وهي السعودية وقطر والكويت والإمارات والبحرين ومصر الأردن وفلسطين والعراق وسوريا ولبنان واليمن والصومال وليبيا وجيبوتي وجزر القمر.

وتتوافق بداية العيد في تلك الدول مع تركيا، التي يبدأ فيها الأحد، بحسب ما أعلنته أنقرة استنادا إلى حسابات فلكية.

وثمة دول عربية أخرى مثل سلطنة عُمان والسودان والمغرب تتحرى هلال شوال مساء السبت، إذ بدأ رمضان لديها في 25 أبريل/ نيسان، لذلك يوافق الجمعة 28 منه.