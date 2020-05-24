في أول أيام العيد.. الطيران الإمارتي المسير يقصف أحياء سكنية بغريان الليبية

أعلنت قوات الحكومة الليبية، الأحد، قصف طيران مسيّر "إماراتي" أحياء سكنية في مدينة غريان، جنوب العاصمة طرابلس.

جاء ذلك في بيان نشره المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" التابع للحكومة الليبية المعترف بها دوليا.

وقال البيان إن "طيرانا مسيرا إماراتيا قصف الأحياء السكنية وقسم النجدة في مدينة غريان، عاصمة الجبل الغربي، (100 كلم جنوب طرابلس)"، فيما لم يذكر تفاصيل عن خسائر مادية أو بشرية ناجمة عن القصف.

وفي وقت سابق الأحد، أعلنت قوات الحكومة، بأن مليشيات الانقلابي خليفة حفتر، أمطرت مطار معيتيقة الدولي في طرابلس بوابل من القذائف الصاروخية في أول أيام العيد.

وكان رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا، آلن بوجيا، دعا السبت، جميع الأطراف إلى احترام أجواء عيد الفطر ووقف القتال والعودة إلى الحوار والمفاوضات السياسية.

وبدعم من دول عربية وأوروبية، تشن مليشيات حفتر منذ 4 أبريل/ نيسان 2019 هجومًا متعثرًا للسيطرة على طرابلس مقر الحكومة المعترف بها دوليًا؛ ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب أضرار مادية واسعة.

وتواصل مليشيات حفتر تكبد خسائر فادحة؛ جراء تلقيها ضربات قاسية في كافة مدن الساحل الغربي وصولًا إلى الحدود مع تونس، إضافة إلى قاعدة "الوطية" الاستراتيجية.