الحوثي يقصف اجتماعاً عسكرياً يشارك فيه وزير الدفاع اليمني

نجا وزير الدفاع اليمني ورئيس أركانه من هجوم صاروخي استهدف مقرا للجيش في محافظة مأرب، فجر اليوم فيما سقط 7 قتلى، وفق مصدر عسكري.

وقال المصدر، مفضلا عدم الكشف عن اسمه كونه غير مخول بالتصريح للإعلام، إن صاروخا باليستيا استهدف معسكر "صحن الجن" الذي تتخذه وزارة الدفاع اليمنية ورئاسة أركان الجيش مقرا مؤقتا لهما، ويقع على بعد 3 كم شمال مدينة مأرب مركز المحافظة التي تحمل الاسم ذاته.

وأوضح أن الهجوم الصاروخي وقع أثناء اجتماع لقيادات الجيش اليمني، على رأسهم وزير الدفاع ورئيس الأركان.

وأسفر الهجوم عن مقتل نجل رئيس أركان الجيش اليمني، ونجل شقيقه، إضافة إلى 5 جنود بينهم ضابطان، وفق المصدر ذاته.

ولم يصدر إعلان رسمي من السلطات اليمنية بشأن الهجوم حتى الساعة 6:30 (ت.غ)، كما لم يتسن الحصول على تعقيب فوري من جانب الحوثيين بشأنه.

والثلاثاء، نفذ وزير الدفاع ورئيس الأركان اليمنيان زيارات ميدانية إلى مواقع الجيش في محافظتي مأرب والجوف شرق صنعاء.

وللعام السادس يشهد اليمن قتالا مستمرا بين القوات الحكومية التي يدعمها تحالف سعودي إماراتي، وجماعة الحوثي المدعومة من إيران والمسيطرة على محافظات يمنية بينها العاصمة صنعاء منذ أيلول/سبتمبر 2014.