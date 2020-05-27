المسجد الأقصى يفتتح الأحد المقبل أبوابه مجددا أمام المصلين

أعلن وزير الأوقاف الأردني، محمد الخلايلة، الأربعاء، إعادة فتح أبواب المسجد الأقصى، بمدينة القدس الشرقية المحتلة، أمام المصلين، اعتباراً من الأحد المقبل.

جاء ذلك في تصريح، بيّن فيه أن عودة دخول المصلين، سيتم وفق إجراءات وقائية وتدابير صحية، لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتابع إن عملية إعادة الفتح، تمت بالتنسيق مع دائرة أوقاف "القدس"، التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية، بعد أن أظهرت المؤشرات الصحية انحسار انتشار وباء كورونا.

وأوضح الوزير الأردني بأن دائرة الأوقاف في القدس، ستعتمد في إجراءات إعادة الفتح، اتخاذ أعلى التدابير الصحية المتعلقة بالوباء.

وكان مجلس الأوقاف بالقدس قد قرر في 23 مارس/آذار، تعليق حضور المصلين إلى المسجد، بعد انتشار فيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية.

ويشرف الأردن على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، بموجب اتفاقية السلام الموقعة مع إسرائيل عام 1994، وهو وضع تعزز بتوقيع اتفاقية أخرى بين المملكة وفلسطين، عام 2013.