لأول مرة.. دورية أمريكية روسية مشتركة شمالي سوريا

أجرت قوات روسية وأمريكية، الأربعاء، دورية مشتركة في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، للمرة الاولى منذ دخول قوات البلدين إلى سوريا.

وأفادت مصادر محلية للأناضول، بأن عربات مدرعة أمريكية وروسية أجرت دورية مشتركة في محيط قرية دير غصن التابعة لمحافظة الحسكة شرقي مدينة القامشلي، قرب الحدود السورية التركية.

وأضافت أن الدورية المشتركة تعتبر الأولى من نوعها منذ دخول قوات البلدين إلى سوريا.

وذكرت المصادر أن الدورية المشتركة ضمت أكثر من 10 عربات مدرعة من الجانبين، فيما من المنتظر أن تتواصل الدوريات المشتركة في الأيام القادمة.

وخلال الأشهر الماضية، قطعت القوات الأمريكية عدة مرات الطريق على دوريات روسية كانت تحاول الوصول إلى حقل "رميلان" عند مفرق "خزنة" على بعد 20 كيلومترا شرق القامشلي.

كما منعتها من المرور في جزء من الطريق الواصل بين مدينتي "تل تمر"، شمال غربي الحسكة، والقامشلي.

ورغم انسحاب القوات الأمريكية من قواعدها في سوريا، إلا أنها أبقت على وجودها في المنطقة المحيطة بالحقول النفطية، وعززت وجودها فيها بإرسال مئات الشاحنات بتعزيزات عسكرية ولوجستية.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، إرسال مزيد من القوات والتعزيزات لحماية آبار النفط شرقي سوريا.

فيما اتهمت وزارة الدفاع الروسية، في بيان سابق، واشنطن بممارسة "اللصوصية" على مستوى عالمي، بعد إعلان نيتها حماية حقول النفط.