بوتين يعزز التواجد الروسي في سوريا بتوسيع قواعده العسكرية هناك

أوعز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى وزارتي الخارجية والدفاع، بتخصيص المزيد من العقارات والمساحات البحرية للجيش الروسي في سوريا.

ووفقاً لقرار نشره نظام المعلومات القانونية للدولة الروسية، الجمعة، فقد كلف بوتين وزارتي الدفاع والخارجية بالتفاوض مع المسؤولين السوريين بخصوص تخصيص مزيد من العقارات والمساحات البحرية للقوات الروسية في سوريا.

وبحسب القرار طلب بوتين إجراء المفاوضات في إطار الاتفاق المبرم بين موسكو ودمشق في العام 2015.

يذكر أن الحكومة الروسية ونظام دمشق وقعا اتفاقاً في 26 آب/أغسطس 2015 تضمن تخصيص قاعدة حميميم للطائرات الروسية والجنود الروس إلى أجل غير مسمى، دون دفع أجور لسوريا.

كما تمتلك روسيا قاعدة طرطوس البحرية الساحلية في سوريا أيضاَ.

وكان الرئيس الروسي أصدر الأسبوع الماضي قرارا بتعيين السفير الحالي في سوريا ألكسندر يفيموف مبعوثاً خاصاً له في سوريا، في خطوة رأى فيها المراقبون سعياً للمزيد من الهيمنة.