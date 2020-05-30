مظاهرة أمام قصر العدل في بيروت للمطالبة بنزع سلاح "حزب الله"

نظم عشرات الناشطين اللبنانيين، السبت، وقفة احتجاجية أمام قصر العدل بالعاصمة بيروت، للمطالبة بنزع سلاح "حزب الله".

وبحسب مراسل الأناضول، فإن الوقفة الاحتجاجية جاءت تحت عنوان: "لا للسلاح غير الشرعي والدويلة داخل الدولة"، وسط انتشار أمني كثيف.

كما طالب المحتجون بتطبيق القرارات الدولية 1701 و1559، الصادرة عن مجلس الأمن بشأن لبنان.

ورفع المحتجون لافتات كتب عليها: "لا للسلاح الأسود"، و"قرار الحرب فقط من جيشنا اللبناني".

وتزامنت هذه الاحتجاجات، مع دعوات لتنفيذ اعتصام مؤيّد لـ"شرعية" سلاح "حزب الله".

يُشار أنّ "حزب الله" يمتلك أسلحة متطورة وصواريخ، الأمر الذي شكّل خلافا بين الأطراف اللبنانيّة منذ توجيه الاتهام له عام 2005 بتدبير اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري.

ويرى مؤيدو الحزب ان سلاحه ضمانة لردع ومقاومة إسرائيل، فيما يعتبره طيف سياسي واسع سلاحاً غير شرعي، ويطالب بحصر قرار الحرب والسلم بيد الدولة فقط.

ويدعو قرار مجلس الأمن رقم 1559، الصادر في إيلول/ سبتمبر 2004، إلى نزع سلاح المليشيات اللبنانية.

فيما يحث قرار مجلس الأمن رقم 1701 على حل النزاع اللبناني الإسرائيلي، واعتمد بالإجماع في 11 آب/أغسطس 2006.