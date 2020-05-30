مظاهرة ضد سلاح حزب الله في بيروت

نظم العشرات من اللبنانيين، السبت، وقفة احتجاجية أمام قصر العدل بالعاصمة بيروت، مطالبين بنزع سلاح حزب الله.

وجاءت الوقفة الاحتجاجية تحت عنوان: "لا للسلاح غير الشرعي والدويلة داخل الدولة"، وسط انتشار أمني كثيف.

كما طالب المحتجون بتطبيق القرارات الدولية 1701 و1559، الصادرة عن مجلس الأمن بشأن لبنان.

ورفع المحتجون لافتات كتب عليها: "لا للسلاح الأسود"، و"قرار الحرب فقط من جيشنا اللبناني".

وتزامنت هذه الاحتجاجات، مع دعوات لتنفيذ اعتصام مؤيّد لشرعية سلاح "حزب الله".

يُشار أنّ "حزب الله" يمتلك أسلحة متطورة وصواريخ، الأمر الذي شكّل خلافا بين الأطراف اللبنانيّة بين مؤيد بدعوى "مواجهة إسرائيل"، ومن يعتبره سلاحاً غير شرعي، ويطالب بحصر قرار الحرب والسلم بيد الدولة فقط.

ويدعو قرار مجلس الأمن رقم 1559، الصادر في أيلول/سبتمبر 2004، إلى نزع سلاح المليشيات اللبنانية.

فيما يحث قرار مجلس الأمن رقم 1701 على حل النزاع اللبناني الإسرائيلي، واعتمد بالإجماع في 11 آب/أغسطس 2006.