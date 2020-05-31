الجيش الليبي يستهدف تمركزات لمليشيا حفتر بمطار طرابلس

أعلن الجيش الليبي، الأحد، استهداف تمركزات تابعة لمليشيا الانقلابي خليفة حفتر، في مطار طرابلس جنوبي العاصمة، وتدميره 3 آليات مسلحة.

جاء ذلك في بيان مقتضب نشره المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب"، التابعة للجيش.

وأفاد البيان بأن المدفعية الثقيلة للجيش دمرت 3 آليات مسلحة، واستهدفت بدقة "تمركزات لمليشيات حفتر الإرهابية داخل مطار طرابلس"، دون مزيد تفاصيل.

والسبت، أعلن الجيش "التقدم بقوة" في محيط مطار طرابلس، وتمكنه من السيطرة على تمركزات مهمة لمليشيا حفتر.

ونجح الجيش في السيطرة خلال الأيام القليلة الماضية على محاور قتال ومعسكرات استراتيجية جنوبي طرابلس، من أبرزها معسكرات حمزة واليرموك والتكبالي.

وتواصل مليشيا حفتر تكبد خسائر فادحة، جراء تلقيها ضربات قاسية في كافة مدن الساحل الغربي وصولا إلى الحدود مع تونس، إضافة إلى قاعدة "الوطية" الاستراتيجية (غرب)، وبلدتي بدر وتيجي، ومدينة الأصابعة بالجبل الغربي (جنوب غرب طرابلس).

وبدعم من دول عربية وأوروبية، تشن مليشيا حفتر منذ 4 أبريل/ نيسان 2019، هجوما متعثرا للسيطرة على طرابلس، مقر الحكومة المعترف بها دوليا، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب أضرار مادية واسعة.