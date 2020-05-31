مستوطنون يهود يقتحمون "الأقصى" بعد إعادة فتحه

اقتحم عشرات المستوطنين اليهود، ساحات المسجد الأقصى، صباح الأحد، بعد ساعات على إعادة افتتاحه.

وقال الشيخ عمر الكسواني، مدير المسجد، في تصريح، إن 105 مستوطنين، مقسّمين على ثلاثة مجموعات، اقتحموا منذ ساعات الصباح، المسجد الأقصى، تحت حماية الشرطة الإسرائيلية.

وأضاف الكسواني إن الشرطة اعتقلت ثلاثة فلسطينيين وهم شاب، وفتاتان، إحداهما صحفية هي سندس وسادة"، من ساحات المسجد، خلال تواجدهم أثناء الاقتحام.

وقال إن هذا الاقتحام، الذي جاء بعد ساعات على إعادة فتح المسجد، يهدف إلى "التنغيص على المصليّن ونزع فرحتهم".

وأكد الكسواني أن تلك "الاقتحامات، والاعتقالات، لن تغيّر من عروبة وإسلامية المسجد الاقصى"، مضيفا إن "رباط المقدسيين وأهل فلسطين، سيفشل المخططات التي يريد الاحتلال الإسرائيلي تنفيذها".

وقال شهود عيان، إنّ المصلين الفلسطينيين رددوا عبارات "الله أكبر" في وجه المستوطنين المقتحمين.

وفتحت دائرة الأوقاف الإسلامية بمدينة القدس، فجر الأحد، أبواب المسجد بعد أكثر من شهرين على إغلاقه بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأظهرت مقاطع مصورة مئات المصلين الفلسطينيين الذين دخلوا، قبيل صلاة الفجر، باحات المسجد من أبواب (حطّة، المجلس، السلسلة)، مكبرين ومرددين شعارات تعكس حبهم للمسجد ومدى اشتياقهم له.

وفي 23 مارس/ آذار الماضي، أعلن مجلس الأوقاف، تعليق دخول المصلين إلى المسجد، بسبب تفشي فيروس كورونا.

ومنذ ذلك الحين، تقام الصلوات في المسجد، ولكن فقط بمشاركة حراسه وعدد من موظفي دائرة الأوقاف، فقط.