مقتل 5 مدنيين في قصف مليشيا حفتر أحياء سكنية بطرابلس

قُتل 5 مدنيين وأصيب 3 آخرون، الأحد، في قصف لمليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر استهدف أحياء سكنية، وسط العاصمة الليبية طرابس.

وقال أمين الهاشمي، المستشار الإعلامي في وزارة الصحة، للأناضول، إن "مليشيا حفتر استهدفت الأحياء المدنية في منطقتي سوق الثلاثاء، وقرجي".

وأضاف الهاشمي أن القصف أدى لمقتل 4 أشخاص في سوق الثلاثاء، ومصرع شخص خامس في قرجي.

كما تسبب القصف، الذي استخدمت فيه مليشيا حفتر صواريخ غراد، بإصابة 3 مدنيين، وإلحاق خسائر مادية في منازل المواطنين، بحسب الهاشمي.

وأشار الهاشمي إلى سقوط عدد من الصواريخ على "مقبرة الإيطاليين" بمنطقة سوق الثلاثاء، ما أدى إلى اندلاع نيران فيها.

وبدعم من دول عربية وأوروبية، تشن مليشيا حفتر منذ 4 أبريل/ نيسان 2019، هجوما متعثرا للسيطرة على طرابلس، مقر الحكومة المعترف بها دوليا، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب أضرار مادية واسعة.

في المقابل، نجح الجيش الليبي في السيطرة خلال الأسابيع الماضية على محاور قتال ومعسكرات استراتيجية جنوبي طرابلس، من أبرزها معسكرات حمزة واليرموك والتكبالي، إضافة إلى قاعدة "الوطية" الاستراتيجية (غرب)، وبلدتي بدر وتيجي، ومدينة الأصابعة بالجبل الغربي (جنوب غرب طرابلس).