وفاة برلماني يمني إثر إصابته بفيروس كورونا

توفي القيادي في حزب "التجمع اليمني للإصلاح" البرلماني صالح السنباني، الأحد، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا في العاصمة السودانية الخرطوم، حيث يقيم هناك منذ سنوات على خلفية الحرب في بلاده.

وأفاد موقع "الصحوة نت"، التابع للحزب (أكبر حزب إسلامي، وشريك بالحكومة)، بأن السنباني (63 عاما) توفي فجر الأحد، بالخرطوم، بعد أيام من إصابته بكورونا.

والسنباني، نائب عن الدائرة 15 بالعاصمة صنعاء، لكنه تركها ورحل إلى السودان "خشية بطش" الحوثيين، بعد سيطرتهم على العاصمة أواخر 2014.

ويعد الرجل أحد أبرز البرلمانيين والأكاديميين في اليمن، ويشغل منصب الأمين العام المساعد لحزبه في العاصمة صنعاء، ويحمل شهادة دكتوراه في علم النفس، وكانت له أدوار بارزة في العمل الخيري والاجتماعي في أمانة العاصمة.

ويعد السنباني من بين 35 برلمانيا حكم عليهم الحوثيون في مارس/ آذار الماضي بالإعدام، بتهمة تأييد التحالف العربي‎.

وتوقف البرلمان اليمني عن الانعقاد منذ بداية الحرب أوائل 2015، غير أنه عاد للانعقاد مرة أخرى في 2019 بمحافظة حضرموت (شرق)، قبل أن يتوقف مجددا.

وسجل اليمن 310 إصابات بينها 77 وفاة و13 حالة تعاف، ولا يشمل ذلك مناطق سيطرة الحوثيين الذين أعلنوا حتى 18 مايو/ أيار الجاري، تسجيل 4 إصابات بكورونا بينها حالة وفاة، وسط اتهامات رسمية وشعبية للجماعة بالتكتم عن العدد الحقيقي للضحايا.