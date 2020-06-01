قانون قيصر الأمريكي لمعاقبة النظام السوري وداعميه يدخل حيز التنفيذ

دخل قانون قيصر الذي يتضمن عقوبات قاسية على النظام السوري وداعميه، وأقرته الإدارة الأمريكية نهاية العام الماضي حيز التنفيذ اليوم الاثنين، إذ تضمن مهلة من الكونغرس لإدارة الرئيس دونالد ترامب 6 أشهر قبل تطبيقه.

وذكر المبعوث الأميركي إلى سوريا، جيمس جيفري، أن العقوبات ستصبح سارية المفعول في شهر حزيران/ يونيو، لتتم من خلالها ملاحقة الأفراد والمجموعات التي تتعامل مع نظام الأسد.

وناقش المشرعون الأميركيون بنود القانون وعدلوها مراراً وتكراراً منذ عام 2014 لكنهم لم يقدموها كمشروع ضمن قانون الميزانية إلا عام 2019. وفي ديسمبر/ كانون الأول من العام نفسه، وقع الرئيس ترمب على القانون.

ويسعى قانون قيصر إلى توسيع نظام العقوبات السابق، عبر استهداف المؤسسات الحكومية السورية والأفراد من مدنيين ومسؤولين، الذين يمولون النظام السوري وروسيا وإيران، سواء أكان هذا التمويل متعلقاً بأنشطتهم العسكرية أو جهود إعادة الإعمار أو انتهاكات حقوق الإنسان. كما يفتح الباب أمام فرض عقوبات على أصحاب الشركات الأجنبية التي تجمعها صلات بالأسد وحلفائه.

وأطلق على القانون اسم "قيصر" تيمناً بالاسم المستعار للمصور العسكري السوري الذي انشق عن النظام، وهرب أكثر من 55 ألف صورة توثق جرائم الأسد في السجون والمعتقلات في البلاد. وزار قيصر الكونغرس مراراً على مدى الأعوام الماضية حيث قدم شهادته للمشرعين الأمريكيين.

وناقش الائتلاف الوطني السوري، أكبر جسم للمعارضة السورية مع مسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية، الخطوات القادمة المتعلقة بتنفيذ قانون "قيصر" الذي من المفترض بدء تطبيقه اعتباراً من اليوم الأول لشهر حزيران/ يونيو الجاري، في اجتماع افتراضي.

وتم التأكيد خلال الاجتماع من قبل أعضاء فريق العمل على أهمية أن يكون هنالك تعاون بين الائتلاف الوطني والإدارة الأمريكية لضمان التطبيق الكامل لقانون "قيصر"، بما فيها ملف المحاسبة والعدالة الانتقالية، والسعي لوقف معاناة الشعب السوري، ووقف كافة أشكال العنف والاضطهاد التي يتعرض لها.