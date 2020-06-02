غوتيرش يبحث مع لافروف آخر التطورات على الساحتين السورية والليبية

أجرى وزير الخارجية الروسي مباحثات مع الأمين العام للأمم المتحدة حول الشأنين السوري والليبي، هاتفيا.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان، الاثنين، أن سيرغي لافروف بحث مع أنطونيو غوتيريش بشكل موسع الوضع الميداني في سوريا.

وقال البيان إن الجانبين تبادلا بشكل مفصل الآراء بشأن الأوضاع على الأرض في سوريا، بما في ذلك جهود روسيا وتركيا لإرساء الاستقرار وضمان وقف إطلاق النار في منطقة إدلب لخفض التصعيد في إطار تطبيق البروتوكول الإضافي (لمذكرة سوتشي) الموقع يوم 5 مارس/ آذار الماضي.

وأشار البيان إلى زيادة الإرهابيين في سوريا أنشطتهم، في مرحلة جائحة فيروس كورونا.

ولفت البيان إلى أنه جرى التأكيد خلال المكالمة، على ضرورة ضمان الأمن والاستقرار الدائمين في سوريا، لاستعادة سيادتها ووحدة أراضيها.

من جهة أخرى تناول الطرفان الأزمة في ليبيا، حيث أكد لافروف ضرورة اختيار الممثل الأممي الجديد إلى ليبيا في أسرع وقت ممكن.

ولفتت البيان إلى أن لافروف "أكد على أولوية حل مسألة إدارة بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بأسرع وقت ممكن، خاصة في ظروف التدهور المستمر للأوضاع في هذه البلاد".

وبدعم من دول عربية وأوروبية وروسيا، تشن مليشيا حفتر منذ 4 أبريل/ نيسان 2019، هجوما متعثرا للسيطرة على طرابلس، مقر الحكومة المعترف بها دوليا، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب أضرار مادية واسعة.

فيما تتكبد تلك القوات خسائر فادحة منذ بداية العام الحالي.