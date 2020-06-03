حفتر يزور القاهرة الأربعاء للتباحث حول الأوضاع في ليبيا

أفادت مصادر إعلام مصرية، أن خليفة حفتر يصل القاهرة، مساء الأربعاء؛ للتباحث بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا.

وقالت المصادر، منها صحفية "اليوم السابع" الخاصة، إن حفتر من المقرر أن يلتقي عددًا من المسؤولين المصريين (لم يسمهم) للتنسيق والتشاور حول تطورات الأوضاع الراهنة في بلاده.

وحتى الساعة 13:00 (ت.غ)، لم تعلن السلطات المصرية رسميا، عن زيارة حفتر المزمعة إلى القاهرة أو تفاصيل بشأن اللقاءات وملفات المباحثات.

وسبق للانقلابي حفتر زيارة القاهرة 4 مرات، منذ بدء عدوانه العسكري على العاصمة طرابلس في أبريل/نيسان 2019؛ إذ التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في أبريل/نيسان ومايو/أيار وأغسطس/آب وديسمبر/كانون الأول من العام نفسه.

وخلال الأيام الماضية، واصلت مليشيات حفتر تكبد خسائر فادحة، جراء تلقيها ضربات قاسية في محاور جنوبي طرابلس، وكافة مدن الساحل الغربي وصولا إلى الحدود مع تونس، إضافة إلى قاعدة "الوطية" الاستراتيجية وبلدتي بدر وتيجي، ومدينة الأصابعة (جنوب غرب طرابلس).

وبدعم من دول عربية وأوروبية، تشن مليشيات حفتر منذ 4 أبريل/ نيسان 2019، هجوما متعثرا للسيطرة على طرابلس، مقر الحكومة المعترف بها دوليا، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب أضرار مادية واسعة.