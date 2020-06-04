تسيير الدورية التركية-الروسية الـ15 في إدلب

سيّرت القوات التركية والروسية الخميس، الدورية المشتركة الـ15 على طريق "إم 4" في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

وقالت وزارة الدفاع التركية في تغريدة على تويتر، إن الدورية جرى تسييرها في إطار اتفاق موسكو المبرم في 5 مارس/ آذار الماضي، بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وجاء الاتفاق على خلفية المستجدات في إدلب، إثر تصعيد شهدته المنطقة وبلغ ذروته باستشهاد 33 جنديا تركيا في 27 فبراير/ شباط الماضي، جراء قصف جوي لقوات النظام السوري على منطقة "خفض التصعيد."

وإثر ذلك أطلقت تركيا عملية "درع الربيع" ضد قوات النظام السوري في إدلب.