ليبيون يحتفلون بتحرير طرابلس من ميليشيات حفتر

احتشد مئات من سكان العاصمة الليبية طرابلس، الخميس، في "ميدان الشهداء" بالمدينة، احتفالا بتحريرها بالكامل من مليشيا الانقلابي خليفة حفتر.

وتجمع السكان، رجالا ونساء وأطفالا، رافعين الأعلام الليبية، ورايات النصر.

كما رددوا شعارات من قبيل "دم الشهداء لا يذهب هباء"، و"يا حفتر يا جبان.. الأحرار في الميدان".

وفي وقت سابق الخميس، أعلن الجيش الليبي استكمال تحرير طرابلس، مقر الحكومة المعترف بها دوليا، والتي ينازعها حفتر، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.

وبارك رئيس أركان الجيش الليبي محمد الشريف، الخميس، انتصارات قواته في العاصمة طرابلس، داعيا مليشيا الانقلابي خليفة حفتر إلى الاستسلام وتسليم نفسها.

وقال الشريف في بيان صوتي، إن قوات الجيش تمكنت من تحرير مطار طرابلس وما جاوره من مناطق جغرافية، كان يستعملها حفتر تمركزاً لقواته المعتدية على العاصمة.

وأضاف أن الجيش الليبي "تمكن من دحر عصابات حفتر وتكبيدها خسائر فادحة، مما دفع ماتبقى منها إلى الهروب تاركين أسلحتهم وذخائرهم

و سيطر الجيش على مروحية وكميات كبيرة من الأسلحة تركتها مليشيا حفتر أثناء فرارها بينها صواريخ مضادة للطائرات

وأشار إلى أن رئاسة الأركان العامة "تنادي من غرر بهم حفتر وزج بهم في عدوانه، إلى تسليم أنفسهم وأسلحتهم إلى الجهات الرسمية".

واحتلت مليشيا حفتر، بدعم من دول عربية وأوروبية، مناطق في طرابلس، ضمن هجوم بدأته في 4 أبريل/ نيسان 2019، للسيطرة على العاصمة، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار مادي واسع.

ومنذ إطلاقها عملية "عاصفة السلام"، في 25 مارس/ آذار الماضي، تمكن الجيش الليبي من تحرير كامل مدن الساحل الغربي، وقاعدة الوطية الجوية، وبلدتين بالجبل الغربي، وبدأت الخميس محاصرة مدينة ترهونة، جنوب طرابلس.