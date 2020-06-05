الجيش الليبي يحرر مدينة ترهونة بالكامل من مليشيات حفتر

أعلن الجيش الليبي، الجمعة، أن قواته حررت بالكامل مدينة ترهونة (90 كلم جنوب شرق طرابلس) عقب ساعات من اقتحامها من عدة محاور.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، مصطفى المجعي الناطق باسم المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب"، التابعة للجيش الليبي.

وقال المجعي إن قواتنا حررت مدينة ترهونة بشكل كامل من مليشيات الانقلابي خليفة حفتر.

وأضاف أن القوات تقوم حاليا بتمشيط المدينة ولا توجد أي مقاومة، عقب انسحاب مليشيا حفتر بعد تضييق الخناق عليها.

وأوضح المجعي أن غرفة العمليات الرئيسية ستعمل بعد تمشيط المدينة على تفعيل مديرية الأمن الوطني وتفعيل الأجهزة الأمنية الأخرى بالمدينة بالتنسيق مع وزارة الداخلية.

بدوره، أكد المتحدث باسم الجيش الليبي، العقيد طيار محمد قنونو، تحرير ترهونة بالكامل.

وعبر فيسبوك نقلت "بركان الغضب" عن قنونو قوله إن "قواتنا البطلة بسطت سيطرتها على كامل مدينة ترهونة".

وأوضح أنه "تم دحر عصابات الكاني (اللواء التاسع) في ترهونة ولقّنت مليشيات حفتر الرهابية درساً لن تنساه".

فيما تداولت وسائل إعلام محلية مقاطع مصورة لقوات الجيش الليبي داخل ترهونة.

ونشر الجيش الليبي، الجمعة، صورا لآليات عسكرية ثقيلة غنمها أثناء تحرير ترهونة بينها دبابات ومدافع ومدرعات.

الصور نشرها المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب"، التابعة للجيش الليبي، عبر صفحتها الرسمية على "تويتر".

وتظهر مجموعة كبيرة من الآليات العسكرية الثقيلة بحوزة عناصر الجيش الليبي، بعدما تركتها ورائها مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر أثناء فرارها على عجل من ترهونة.

ومن بين تلك الآليات، دبابات ومدافع ومدرعات وعربات عسكرية رباعية الدفع.

ويأتي تحرير ترهونة، عقب يوم واحد من إعلان الجيش الليبي تحرير العاصمة طرابلس بالكامل، مقر الحكومة المعترف بها دوليا.

وكانت مليشيات حفتر، وبدعم من دول عربية وأوروبية، احتلت مناطق في طرابلس، ضمن هجوم بدأته في 4 أبريل/ نيسان 2019، للسيطرة على العاصمة، مما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار مادي واسع.

ومنذ إطلاقه عملية "عاصفة السلام"، في 25 مارس/ آذار الماضي، تمكن الجيش الليبي من تحرير كامل مدن الساحل الغربي، وقاعدة الوطية الجوية، وبلدتين بالجبل الغربي، وبدأت الخميس محاصرة ترهونة لتعلن تحريرها صباح الجمعة.