الجيش الليبي يدخل بني وليد ويطارد فلول مليشيا حفتر الهاربة من ترهونة

أعلن الجيش الليبي، الجمعة، دخول مدينة بني وليد وسط استقبال شعبي، ومطاردة فلول مليشيات الانقلابي خليفة حفتر، الهاربة من مدينة ترهونة عقب تحريرها.

جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم الجيش محمد قنونو، نشره المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب"، التي أطلقتها الحكومة لصد عدوان حفتر على طرابلس.

وقال قنونو: "قواتنا البطلة تدخل بني وليد (180 كلم جنوب شرق طرابلس) وسط استقبال أهالي المدينة".

وأضاف أن قوات الجيش "تطارد فلول مليشيا حفتر الإرهابية الهاربة من ترهونة (90 كلم جنوب شرق طرابلس) خلال محاولتها الاختباء في بني وليد".

كما أشار إلى أن الجيش صادر في مطار بني وليد، كميات من الذخائر والعتاد العسكري لمليشيا حفتر الهاربة.

ورغم أن بني وليد تعتبر نفسها مدينة محايدة، إلا أن مليشيا حفتر كانت تسيطر على مطارها المدني وتستخدمه لأغراض عسكرية، وقاعدة خلفية لها للإمداد والعبور نحو قاعدة الجفرة الجوية (وسط).

وأطلقت وزارة الداخلية الليبية عملية أطلقت عليها اسم "البلد الأمين" بغرض تأمين المدن التي حررها الجيش من مليشيا حفتر" غربي البلاد، وبينها ترهونة.

جاء ذلك خلال عرض قدمته الأجهزة الأمنية المشاركة في الخطة الأمنية بمقر الإدارة العامة للعمليات الأمنية (تابعة للداخلية) في منطقة تاجوراء، شرقي طرابلس.

وحسب إعلام محلي بث هذا العرض، فإن الخطة الأمنية جاءت بناءً على تعليمات وزير الداخلية فتحي باشاغا، و"تهدف إلى فرض وضبط الأمن في كافة المدن والمناطق المحررة وحماية الممتلكات الخاصة والعامة".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن وزير الداخلية الليبي، أنه سيتم الانتشار الأمني في مدينة ترهونة جنوب العاصمة طرابلس وتأمينها، فور تسلمها من غرفة العمليات العسكرية التابعة للجيش.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن الجيش تحرير مدينة ترهونة الاستراتيجية، غداة إعلانه استكمال تحرير العاصمة من مليشيا حفتر.