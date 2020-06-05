الجيش الليبي يقترب من تحرير مدينة ترهونة بالكامل

أعلن الجيش الليبي الجمعة بسط سيطرته على منطقة الداوون شرقي ترهونة وتتقدم حاليا نحو وسط المدينة (90 كلم جنوب شرق العاصمة طرابلس).

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها مصطفى المجعي الناطق باسم المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب، التابعة للجيش الليبي.

وقال المجعي: "بدأت قواتنا بالتقدم باتجاه وسط ترهونة جنوب شرق طرابلس بعد بسط السيطرة على منطقة الداوون شرقي المدينة".

وأوضح أن عملية التقدم تتم من عدة محاور، غير أن المحور المتقدم من جهة الداوون هو الأقرب، حيث لا يبعد سوى 5 كلم عن وسط المدينة.

وأشار المجعي إلى أنه لا وجود لمقاومة تذكر خلال المعارك وربما بعد ساعات سيتم السيطرة على وسط المدينة.

وأعلن الجيش الليبي، الخميس، أنه استكمل تحرير طرابلس، مقر الحكومة المعترف بها دوليا، التي ينازعها الانقلابي خليفة حفتر على الشرعية والسلطة.

وكانت مليشيات حفتر، بدعم من دول عربية وأوروبية، احتلت مناطق في طرابلس، ضمن هجوم بدأته في 4 أبريل/ نيسان 2019، للسيطرة على العاصمة، مما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار مادي واسع.

ومنذ إطلاقه عملية "عاصفة السلام"، في 25 مارس/ آذار الماضي، تمكن الجيش الليبي من تحرير كامل مدن الساحل الغربي، وقاعدة الوطية الجوية، وبلدتين بالجبل الغربي، وبدأت الخميس محاصرة ترهونة.