النظام السوري يفرض الحراسة القضائية على شركة سرياتيل للاتصالات

أصدرت محكمة القضاء الإداري السورية أمراً بفرض الحراس القضائية على شركة سرياتيل للاتصالات التي يملكها رامي مخلوف، ابن خال رئيس النظام السوري، في ظل نزاع كبير بشأن ديون متأخرة، وفق وثيقة نشرتها المحكمة على صفحتها بموقع فيسبوك.

وأمرت السلطات بمصادرة الأصول التي يملكها مخلوف، أحد أثرى رجال الأعمال في سوريا، للتخلف عن سداد ضرائب للجهة المسؤولة عن تنظيم الاتصالات السورية تقدر بنحو 134 مليار ليرة، أي نحو 77 مليون دولار بسعر الصرف في السوق الموازية حاليا.

وكان مخلوف يوما أحد المقربين من الأسد ومن كبار داعميه في الإرهاب على شعبه، وقد وصف تجميد الأصول بأنه غير قانوني ومحاولة من الحكومة للاستيلاء على الشركة. وكشف النزاع العلني غير المسبوق عن شقاق نادر داخل النخبة الحاكمة في سوريا.

وكتبت المحكمة في منشورها على فيسبوك أن قرار فرض الحراسة القضائية على سرياتيل اتخذ "ضمانا لحقوق الخزينة العامة وحقوق المساهمين في الشركة".

وتحدث مخلوف عن النزاع في ثلاث رسائل مصورة ناشد من خلالها الأسد نفسه التدخل لإنقاذ شركته. وفي آخر ظهور له قال مخلوف إنه طُلب منه الاستقالة كرئيس لشركة سرياتيل، فيما هدد "بانهيار اقتصادي" في حال تم المساس به أو بشركته.

وفي الشهر الماضي منعت المحكمة مخلوف من السفر مؤقتا لحين تسوية النزاع.