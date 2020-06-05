غارات إسرائيلية على مواقع في وسط سوريا

قال النظام السوري إن الطيران الإسرائيلي قصف مواقع عسكرية تابعة له في ريف محافظة حماة غربي البلاد مساء الخميس.

ونقلت وكالة "سانا" للأنباء التابعة للنظام عن مصدر عسكري (لم تسمه) إن "الطيران الحربي الإسرائيلي قام باستهداف موقع عسكري في محيط مدينة مصياف، فيما تصدت الدفاعات السورية للصواريخ وأسقطت عددا منها".

ولفتت إلى أن "العدوان الإسرائيلي تم من الأجواء اللبنانية في منطقة الهرمل".

فيما نقلت مصادر أن الهجوم أسفر عن مقتل 9 أشخاص دون تحديد جنسياتهم.

ولم تحدد الوكالة بدقة الموقع العسكري الذي استهدفه الطيران الإسرائيلي، فيما اكتفت بالقول إن الأضرار تركزت على المادية دون وقوع خسائر بشرية.

ولم يصدر عن الجانب الإسرائيلي تعليق فوري على ما ذكرته وكالة أنباء النظام حتى الساعة 20:20 ت.غ.

فيما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية، بينها قناة "كان" الرسمية، أنباء القصف على حماة من "سانا".

وعادة لا تعلق إسرائيل على ما يقال بخصوص قصفها مواقع في سوريا.

وتشن مقاتلات إسرائيلية غارات على مواقع عسكرية تابعة للنظام والمجموعات المدعومة من إيران، بين الفينة والأخرى، منذ اندلاع الحرب في سوريا عام 2011.

وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، قال وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت، في حديث مع صحيفة جيروزاليم بوست " العبرية، إنهم يهدفون إلى إبعاد إيران من سوريا خلال الأشهر الـ 12 المقبلة.