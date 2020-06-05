ليبيا.. العثور على 106 جثث لمدنيين بمستشفى ترهونة بعد تحريرها من مليشيات حفتر



عثرت وزارة الصحة الليبية، الجمعة، على 106 جثث لمدنيين بمستشفى ترهونة بعد تحريرها من مليشيات الانقلابي خليفة حفتر، حسب مسؤول طبي.



وقال المستشار الإعلامي في الوزارة أمين الهاشمي، إنه "تم العثور على 106 جثث لمجهولين مدنيين".



وأضاف الهاشمي، أن "من بين الجثث أطفال ونساء، ومن الواضح أنها تعود لمدنيين من خلال ملابسهم".



وأشار أن "الهلال الأحمر فرع مصراته، والطب الشرعي سيكشفان على الجثث لتحديد هوياتها وتسليمها لذويها".



ولفت الهاشمي، أن وزارة الصحة "ستصدر بيانا تفصيليا في الساعات القادمة حول هذا الموضوع".

قال المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب في تغريدة على تويتر إن هناك تقارير أولية تفيد بأن بعض الضحايا قد تعرضوا لتصفية جسدية.



وفي وقت سابق الجمعة، أعلن الجيش الليبي تحرير مدينة ترهونة وبلدة العربان بمدينة غريان الاستراتيجية (جنوب العاصمة)، غداة إعلان استكمال تحرير طرابلس من مليشيا حفتر.

وكانت مليشيات حفتر، وبدعم من دول عربية وأوروبية، احتلت مناطق في طرابلس، ضمن هجوم بدأته في 4 أبريل/ نيسان 2019، للسيطرة على العاصمة، مما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار مادي واسع.

ومنذ إطلاقه عملية "عاصفة السلام"، في 25 مارس/ آذار الماضي، تمكن الجيش الليبي من تحرير كامل مدن الساحل الغربي، وقاعدة الوطية الجوية، وبلدتين بالجبل الغربي.