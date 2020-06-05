مقتل عنصرين من الجيش الليبي بغارة إماراتية جنوب مصراتة

أعلن الجيش الليبي، الجمعة، مقتل اثنين من عناصره، جراء قصف إماراتي جنوب مدينة مصراتة، شرق العاصمة طرابلس.

جاء ذلك في تصريح، لمصطفى المجعي، الناطق باسم المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" التابعة للجيش الليبي.

وقال المجعي إن اثنين من عناصر الجيش الليبي، قتلا جراء قصف طيران إمارتي مسير (بدون طيار)، داعم لمليشيا الانقلابي خليفة حفتر.

وأوضح أن "الطيران الإماراتي استهدف فجر الجمعة، تمركزات لقوات الجيش الليبي بمحور أبوقرين بمدينة مصراتة (200 كم شرق العاصمة طرابلس)".

يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان الجيش الليبي تحرير مدينة ترهونة الاستراتيجية (90 كلم جنوب شرق العاصمة طرابلس).

والخميس، أعلن الجيش الليبي، أنه استكمل تحرير العاصمة طرابلس، مقر الحكومة المعترف بها دوليا، والتي ينازعها الانقلابي خليفة حفتر على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.

وكانت مليشيات حفتر، وبدعم من دول عربية وأوروبية، احتلت مناطق في طرابلس، ضمن هجوم بدأته في 4 أبريل/ نيسان 2019، للسيطرة على العاصمة، مما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار مادي واسع.

ومنذ إطلاقه عملية "عاصفة السلام"، في 25 مارس/ آذار الماضي، تمكن الجيش الليبي من تحرير كامل مدن الساحل الغربي، وقاعدة الوطية الجوية، وبلدتين بالجبل الغربي.