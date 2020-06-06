إصابة 8 مدنيين في تفجير إرهابي بـرأس العين السورية

أعلنت وزارة الدفاع التركية، السبت، إصابة 8 مدنيين في حصيلة أولية جراء تفجير نفذه تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي بسوق في مدينة رأس العين السورية، الواقعة ضمن منطقة عملية "نبع السلام".

وقالت الوزارة في تغريدة على حسابها في موقع تويتر، السبت، إن تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" يواصل هجماته الوحشية.

وأضافت: "قتلة الأطفال، نفذوا تفجيرا في سوق برأس العين، ما أسفر عن إصابة 8 مدنيين أبرياء وفق حصيلة أولية".

والجمعة، قُتل مدنيان اثنان، وأصيب 5 آخرون، جراء انفجار سيارة مفخخة في رأس العين، رجّحت مصادر أمنية وقوف التنظيم الإرهابي وراءه.

يذكر أن التنظيم الإرهابي يستهدف باستمرار مدينتي تل أبيض ورأس العين، انطلاقا من المناطق الخاضعة لسيطرته في شرق الفرات.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية نبع السلام شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه اتفاق مع روسيا في سوتشي 22 من الشهر ذاته.