الجيش الليبي يحرر منطقة الوشكة ويتقدم باتجاه سرت

أعلن الجيش الليبي، السبت، تحرير منطقة الوشكة المحيطة بمدينة سرت (ِشرق) من مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر.

جاء ذلك بحسب تصريح أدلى به للأناضول، آمر غرفة عمليات تأمين وحماية سرت والجفرة التابعة للجيش، العميد إبراهيم أحمد بيت المال.

وقال "بيت المال" إن قواتهم تمكنت من السيطرة على منطقة الوشكة، وتتقدم في منطقة "بويرات الحسوان"، التي تبعد 95 كم عن مدينة سرت.

يأتي ذلك بعد ساعات على إعلان الجيش إطلاق عملية "دروب النصر" لتحرير مدن وبلدات شرق ووسط البلاد، في مقدمتها سرت والجفرة من مليشيا حفتر.

ومُنيت مليشيا حفتر، في الفترة الأخيرة، بهزائم عديدة على أيدي الجيش الليبي، الذي أعلن الجمعة، تحرير مدينة ترهونة الواقعة على بعد 90 كلم جنوب شرق طرابلس، بعد يوم من إعلان استكمال تحرير العاصمة من مليشيا الانقلابي.