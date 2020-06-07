تأسيس الجالية اليهودية في الإمارات

في خطوة جديدة في التقارب بين الإمارات وإسرائيل أسست الإمارات الجالية اليهودية بالبلاد وتضم 3 آلاف يهودي من دول مختلفة.

وأنشأت الجالية حساب لها على موقع تويتر باسم " Jewish Community of the UAE" جمع مئات المتابعين وتجاوز الألف متابع خلال مدة قصيرة.

ونشر الحساب فيديو كليب للدعاء للحكومة الإماراتية والقوات المسلحة باللغة العبرية.

وطبقاً لخبر بموقع "يشيفا وورلد نيوز" الإسرائيلي فإن 150 أسرة يهودية تضم حوالي 3 آلاف شخص قدمت من الولايات المتحدة وأوروبا وجنوب إفريقيا وأقامت بأبو ظبي ودبي.

وقالت وكالة بلومبيرغ التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها، إن الجالية اليهودية بدأت تأخذ مكانها في البلاد بفضل العلاقات الدافئة بين تل أبيب وأبو ظبي.

وفي خبر نشر في صحيفة "غلف نيوز" التي تتخذ من دبي مقرا لها، العام الماضي، فإن مجمع الأديان "بيت العائلة الإبراهيمية"، الذي يضم مسجدا وكنيسة وكنيسا يهوديا، هو حاليا قيد الإنشاء في أبو ظبي، وسيدخل الخدمة في 2022.

وبدأت الإمارات في بناء المجمع العام الماضي، وستستمر الأشغال ثلاثة أعوام.

ومثل العديد من الدول العربية في المنطقة، لا يوجد رابط دبلوماسي مباشر بين الإمارات وإسرائيل.

وقد نشر حديثا وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية أنور قرقاش بيانا في 1 يونيو/حزيران الجاري بشأن اعتزام إسرائيل ضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية.

وقال قرقاش في تغريدة له على موقع تويتر، إنه "يجب أن يتوقف الحديث الإسرائيلي المستمر عن ضم الأراضي الفلسطينية".

وكانت السلطات الإماراتية قد سمحت في أكتوبر/تشرين الأول 2018 للرياضيين الإسرائيليين بالتنافس تحت علم بلدهم في بطولة غراند سلام للجودو التي أقيمت في أبو ظبي ونظمها الاتحاد الدولي للجودو.

كما أن وزيرة الثقافة والسياحة الإسرائيلية ميري ريغيف رافقت منتخب بلدها إلى أبو ظبي لمتابعة منافساته بالبطولة.

وحضر وزير الاتصالات الإسرائيلي السابق أيوب قرا مؤتمر الاتصالات الذي عقد في دبي يوم 30 أكتوبر/تشرين الأول 2018 حيث ألقى كلمة.

في حين زار وزير الخارجية والاستخبارات الإسرائيلية السابق يسرائيل كاتس أبو ظبي في يوليو/تموز 2019 لحضور المؤتمر البيئي الذي نظمته الأمم المتحدة.

وفي خبر نشرته صحيفة هآرتس الإسرائيلية يوم 20 أغسطس/آب 2019، قالت الصحيفة إن دولة الإمارات أبرمت صفقة ضخمة بقيمة 3 مليارات دولار مع إسرائيل، بحيث تزودها الأخيرة بقدرات استخباراتية متقدمة، تشمل طائرتي تجسس حديثة.