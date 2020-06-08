إرضاء للسلطة.. دار الإفتاء المصرية تصف "فتح القسطنطينية" بالاحتلال

أثار بيان لدار الإفتاء المصرية جدلاً واستنكاراً لدى قطاع عريض من المسلمين لوصفه فتح القسطنطينية (إسطنبول) الذي بشر به النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- بالاحتلال العثماني.

وكان موقع دار الإفتاء المصرية نشر تقريراً للمؤشر العالمي للفتوى التابع لدار الإفتاء يزعم فيه أن الرئيس التركي يستغل ما سماه الموقع "سلاح الفتوى" لترسيخ حكمه.

وفي معرض حديثه عن قضية تحويل متحف آيا صوفيا إلى مسجد كما كانت منذ فتح إسطنبول ولمدة 6 قرون وصف الموقع فتح القسطنطينية بـ"الاحتلال العثماني"

وجاء بالبيان " أكد المؤشر أن قضية تحويل آيا صوفيا إلى مسجد طُرحت منذ عقود، بيد أنها ظلت أداة وسلاحًا دعائيًّا بيد مختلف السياسيين في حملاتهم لاستقطاب الناخبين، لا سيما المتدينون منهم. وقد بُنيت آيا صوفيا، ككنيسة خلال العصر البيزنطي عام 537 ميلادية، وظلت لمدة 916 سنة حتى احتل العثمانيون إسطنبول عام 1453، فحولوا المبنى إلى مسجد. وفي عام 1934، تحولت آيا صوفيا إلى متحف بموجب مرسوم صدر في ظل الجمهورية التركية الحديثة."

واستنكر الكثيرون بيان الإفتاء واصفين إياه بأنه خطوة على درب المكايدة السياسية واستغلال للمؤسسات الدينية لأغراض سياسية.

وقال نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي إن وصف فتح إسطنبول بالاحتلال يعني أن فتح مصر أيضاً على يد الصحابي عمر بن العاص يعد احتلالاً أيضاً وكلا الفتحين بشر بهما النبي محمد صلى الله عليه وسلم.