الجيش الليبي: طيران إماراتي يقصف مستشفى ميداني جنوب مصراتة

أعلن الجيش الليبي، فجر الاثنين، أن طيرانا إماراتيا داعما لمليشيا الانقلابي خليفة حفتر، استهدف مستشفى ميدانيا جنوب مدينة مصراتة.

وقال حساب عملية "بركان الغضب" التابعة للجيش الليبي، عبر "فيسبوك"، إن "ذلك يأتي استمرارًا للسجل الإجرامي لمليشيا حفتر في استهداف فرق الإسعاف والأطقم الطبية".

وأوضح أن "الطيران الإماراتي المسير (بدون طيار) الداعم لمجرم الحرب المتمرد حفتر استهدف السبت، مستشفى ميدانياً بمنطقة أبوقرين (115 كلم جنوب مصراتة) مسبباً أضرارًا مادية في المستشفى وسيارات الإسعاف".

وخلال اليومين الماضيين، حرر الجيش الليبي من مليشيا حفتر، منطقتي جارف والقبيبة جنوب مدينة سرت (شرق)، إَضافة إلى منطقة الوشكة.

ويأتي ذلك تزامنًا مع إطلاق الجيش الليبي، السبت، عملية "دروب النصر" لتحرير مدن وبلدات شرق ووسط البلاد، في مقدمتها سرت والجفرة.

ومُنيت مليشيا حفتر، في الفترة الأخيرة، بهزائم عديدة على يد الجيش الليبي، الذي أعلن الجمعة تحرير مدينة ترهونة الواقعة على بعد 90 كلم جنوب شرق طرابلس، بعد يوم من إعلانه استكمال تحرير العاصمة من مليشيا حفتر.

وبدعم من دول عربية وأوروبية، تشن مليشيا حفتر، منذ 4 أبريل/نيسان 2019، هجوما فشل في السيطرة على طرابلس.