تشييع ودفن الأمين العام السابق لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية في دمشق

شيعت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية الأحد في دمشق رمضان شلح الذي يعد أحد أبرز قادتها والذي توفي في بيروت عقب صراع مع المرض، وفق ما أفاد مراسل وكالة فرانس برس.

وتوفي الأمين العام السابق للفصيل الفلسطيني عن عمر ناهز 62 عاماً في بيروت، حيث كان في غيبوبة منذ أكثر من ثلاث سنوات أصيب بها إثر جراحة في القلب. ونقل جثمانه الأحد من مستشفى الرسول الأعظم التابع لحزب الله في بيروت إلى العاصمة السورية، بحسب ما أفاد مصدر فلسطيني رافق الجثمان.

ونعت حركة الجهاد الإسلامي في غزة شلح، أحد أبرز مؤسسيها الذي صنفته واشنطن "إرهابياً" منذ العام 1995. ووصفته في بيان السبت بـ"القائد الكبير الذي نذكر تاريخه وجهاده منذ تأسيس حركة الجهاد".

وأضافت الحركة التي تصنفها الولايات المتحدة وإسرائيل "منظمة إرهابية" وتعد ثاني أكبر الجماعات الفلسطينية المسلحة في غزة "نودع رجلاً كبيراً وقائداً مميزاً حمل الأمانة على أفضل ما يكون وحافظ على راية الجهاد عالية".

فيما قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إنه "تأثر بشدة" لخسارة شلح بعد ان قضى حياته في القتال من اجل "القضية الفلسطينية المقدسة" والقدس.

وفي رسالة من مكتبه إلى "الفلسطينيين الشجعان" ، أشاد ظريف بشلح بوصفه "شخصا براغماتيا ومفكرا وذكيا" سعى إلى "الوحدة بين الناس من خلفيات مختلفة وبين الجماعات الفلسطينية وداخل العالم الإسلامي".

وضاق جامع الأكرم في منطقة المزة في دمشق بالمصلين الذين اجتمعوا حول نعشه الذي لف براية الحركة، بعد الحصول على إذن خاص لإقامة مراسم تشييعه فيما تدعي دمشق منع التجمعات بسبب كورونا.

وشارك في التشييع عددٌ من قادة الفصائل والمسؤولين الفلسطينيين المقيمين في دمشق، على رأسهم الأمين العام للحركة زياد النخالة وسط إجراءات أمنية مشددة.

ثم دفن "شلح" في مقبرة الشهداء في مخيم اليرموك للاجئين الفسطينيين في جنوب دمشق، بناء على وصيته.

ويتحدر شلح من حي الشجاعية في قطاع عزة، وهو حائز شهادة بكالوريوس في علم الاقتصاد من مصر، ودرجة الدكتوراه التي نالها عام 1990 في بريطانيا.

وانتقل شلح سنة 1995 إلى سوريا حيث تولى الأمانة العامة لحركة الجهاد الإسلامي عقب اغتيال مؤسسها فتحي الشقاقي، وبقي في منصبه حتى العام 2018.

وأدرجه مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي على قائمة المطلوبين في العام 2006 وعرض لاحقاً مكافأة بقيمة خمسة ملايين دولار.

وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، خلال اتصال هاتفي أجراه بمحمد شلح، شقيق الراحل، "بوفاته خسرنا قامة وطنية كبيرة" وفق تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية.