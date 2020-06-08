جماعة الحوثي تدين تواطؤ الإمارات وإريتريا بهجوم على جزيرة يمنية

أدانت جماعة الحوثي اليمنية، تواطؤ الإمارات مع إريتريا في شن هجمات متكررة على جزيرة "حنيش"، قرب مضيق باب المندب الرابط بين البحر الأحمر وخليج عدن.

جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الداخلية في حكومة الحوثيين (غير المعترف بها دوليا)، عبد الخالق العجري، مساء الأحد، أورده موقع "المسيرة" التابع للجماعة.

وأدان العجري "الاعتداء الإريتري على السيادة اليمنية"، مشيرا أن "الهجمات المتكررة لدخول جزيرة حنيش الكبرى تأتي بتواطؤ إماراتي".

كما أكد "تمركز قوات إريترية في جزيرة حنيش الكبرى نهاية مايو/أيار الماضي، ومصادرتها 8 قوارب لصيادين يمنيين في جبال عواض".

وأوضح العجري أن "قوات إريتريا صادرت خلال العام الماضي 53 قاربًا لصيادين يمنيين من المخا والمناطق المحتلة، وقامت بتعذيبهم في انتهاك واضح للسيادة اليمنية"، حسب المصدر ذاته.

ولم تعقب السلطات الإريترية على اتهام المسؤول الحوثي حتى الساعة 07:45 ت.غ.

ومؤخرا أدانت الحكومة اليمنية مرارًا اعتداءات إريتريا على صيادين محليين أيضًا، واتهمت سلطات إريتريا الأربعاء باختطاف 4 صيادين من مياهها الإقليمية في البحر الأحمر.

وسبق أن تنازعت اليمن وإريتريا على جزر أرخبيل "حنيش"، الواقعة بين سواحل البلدين، قرب مضيق باب المندب الرابط بين البحر الأحمر وخليج عدن، قبل أن تفصل محكمة تحكيم دولية لصالح اليمن، عام 1998.

ووفق وسائل إعلام أجنبية، بينها صحيفة "الغارديان" البريطانية، فإن الإمارات تدعم نفوذها العسكري على الجانب الغربي لمضيق باب المندب، من خلال قاعدة عسكرية في إريتريا تديرها منذ 2016.

وبين حين وآخر، تشهد جزيرة سقطرى شرقي اليمن بخليج عدن، محاولات مسلحين مدعومين من الإمارات للسيطرة على مرافق حيوية بها، كذلك تشجع على تمرد كتائب عسكرية في القوات الحكومية المرابطة بالجزيرة.

وللعام السادس، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة والحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها صنعاء منذ 2014.

ويزيد من تعقيدات النزاع في اليمن أن له امتدادات إقليمية، فمنذ مارس/ آذار 2015 ينفذ تحالف عربي بقيادة السعودية، عمليات عسكرية في مواجهة الحوثيين.

فيما تنفق الإمارات أموالا طائلة على تسليح وتدريب قوات "موازية" لقوات الحكومة اليمنية الشرعية.