رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في طرابلس يبحث مع سيالة آخر المستجدات

أجرى بحث رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى طرابلس اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية الليبي، بحث فيه مع المسؤول الليبي آخر المستجدات في البلاد.



جاء الاتصال بين آلان بوجيا ومحمد طاهر سيالة، الأحد، بحسب بيان نشره بوجيا عبر حساب البعثة على "تويتر"، الاثنين.



وقال بوجيا إنه بحث خلال الاتصال مستجدات الأوضاع في ليبيا، وأهمية المشاركة الجادة من كلا الجانبين بمحادثات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 تحت رعاية الأمم المتحدة، لتحقيق وقف إطلاق النار.



وأعرب عن أمله في أن تؤدي التطورات الأخيرة على أرض الواقع في ليبيا إلى العودة للمسار السياسي.

فيما لم يصدر بيان بخصوص الاتصال من الجانب الليبي حتى الساعة 10:00 ت.غ.



ومطلع يونيو/حزيران الجاري، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قبول الحكومة الشرعية والطرف المعتدي على العاصمة طرابلس (الانقلابي خليفة حفتر)، استئناف مباحثات وقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية المرتبطة بها، التي سبق أن انطلقت في 23 فبراير/ شباط الماضي.



وبدعم من دول عربية وأوروبية، تشن مليشيا حفتر منذ 4 أبريل/نيسان 2019 هجوما متعثرا للسيطرة على طرابلس مقر الحكومة المعترف بها دوليًا؛ ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب أضرار مادية واسعة.



ومُنيت مليشيا حفتر، في الفترة الأخيرة، بهزائم عديدة على يد الجيش الليبي، الذي أعلن، الأحد، تحرير منطقتي جارف والقبيبة جنوب مدينة سرت (شرق)، وحشد قواته على ضواحي المدينة لاستكمال تحريرها.