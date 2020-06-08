كورونا يعمق من مشاكل قطاع صناعة الإسمنت في مصر

تسببت جائحة كورونا بالمزيد من الإشكالات والضغوط على مصانع الإسمنت الخاصة في مصر فيما يقول المحللون ومسؤولون تنفيذيون في القطاع إن الجائحة عطلت انتعاشا وليدا للمبيعات وسط صعوبات بالفعل في ظل منافسة مصنع ضخم بناه الجيش حديثاً

فقد دشن الجيش مصنعا تكلف مليار دولار سنة 2018 مضيفاً بذلك طاقة سنوية قدرها 13 مليون طن إلى الطاقة القائمة حينذاك وكانت تبلغ 79 مليون طن والتي كانت أصلا تشهد تراجعاً في مصر.

وتفاقم بسبب المصنع، الذي شُيد في بني سويف على بعد 200 كيلومتر جنوبي القاهرة، الوضع الصعب في السوق لشركات أجنبية أنفقت مئات الملايين من الدولارات لشراء مصانع الإسمنت خلال موجة خصخصة في أواخر التسعينيات من القرن الماضي وبداية القرن الحالي.

وقال مسؤول كبير بإحدى الشركات رفض ذكر اسمه لأنه غير مخول بالتحدث لوسائل الإعلام إن الجائحة أدت لتدهور الجدوى الاقتصادية للمصانع وقد تقود لإغلاق أربعة أو خمسة م حوالي 24 مصنعا في مصر خلال الأشهر المقبلة.

وتضم شركات الإسمنت الأجنبية في مصر هايدلبرج سمنت الألمانية وفيكا الفرنسية ولافارج هولسيم السويسرية وتيتان اليونانية وسيميكس المكسيكبة.

وقال لورينز نايجر المدير المالي لهايدلبرج سمنت خلال اجتماع الشركة السنوي إن المبيعات في مصر دون التوقعات.

وقال يوسف حسيني المحلل في المجموعة المالية هيرميس "العديد من اللاعبين في وضع صعب اليوم إذ يتكبد المنتجون خسائر على مستوى إجمالي الربح والربح قبل الفائدة والضرائب والإهلاكات واستهلاك الدين ووضع القوائم المالية سيء في بعض الحالات".

وتابع "ثمة توقع أن تضطر بعض المصانع للتوقف في السنوات المقبلة لأنه لا توجد جدوى اقتصادية."

وقال مسؤول بشركة ثانية مستندا لبيانات حكومية إن الطلب الكلي على الإسمنت ارتفع ثمانية بالمئة في يناير/كانون الثاني وتسعة بالمئة في فبراير/شباط لكنه انخفض ثلاثة بالمئة في مارس/آذار وثمانية بالمئة في أبريل/نيسان.

ومن بين سبع شركات أسمنت مدرجة في البورصة، حققت اثنتان فقط أرباحا في 2019، وكانت الأرباح في الحالتين أقل كثيرا منها في 2018.

تصوران:

رغم أن الشركات المملوكة للجيش قائمة في مصر منذ عقود لكنها ازدهرت منذ قاد وزير الدفاع السابق عبد الفتاح السيسي انقلاباً وأطاح بالرئيس المنتخب ديمقراطياً، محمد مرسي، في 2014 وتوليه الرئاسة بعد عام من ذلك.

ويبدو أن فكرة تشييد مصنع الجيش نابعة من دراسة أجرتها الحكومة في بداية القرن الحالي أشارت لزيادة الطلب إلى 100 مليون طن سنويا، بحسب مسؤولين في الشركة.

لكن مبيعات الإسمنت في مصر انخفضت إلى 43.8 مليون طن في 2019 من 49.5 مليون في 2017، بحسب بيانات البنك المركزي، وهي فترة تزامنت مع إجراءات تقشف بموجب خطة إصلاح مدتها ثلاث سنوات تحت رعاية صندوق النقد الدولي.

وتضمنت إجراءات التقشف رفع أسعار الطاقة وسن ضريبة قيمة مضافة تبلغ 14 بالمئة مما أثر بشكل خاص على صغار مقاولي البناء مع تأجيل ذوي الدخل المنخفض بناء المساكن.

ويباع ما بين 70 و80 بالمئة من إنتاج الإسمنت في مصر في أجولة (أكياس) إلى صغار مقاولي البناء بينما يذهب الباقي لمشروعات ضخمة للتطوير العقاري وللحكومة.

وقال مسؤول بقطاع الإسمنت إن التوسع في المشروعات الضخمة في السنوات الثلاث الأخيرة بما في ذلك بناء العاصمة الإدارية الجديدة على بعد 45 كيلومترا من القاهرة والأنفاق تحت قناة السويس لم يعوض عن تراجع الطلب.

وفيما يحاول عدد من مصانع الإسمنت إنقاذ ما يمكن إنقاذه، جرت تصفية الشركة القومية للإسمنت في أواخر 2018 وباعت شركة أسمنت طره، وهي جزء من هايدلبرج سمنت، معدات مصنع متعطل بالمزاد في ديسمبر كانون الأول 2019 لتعزيز التدفقات النقدية.

وفي الشهر الماضي، أعلنت شركت السويس للإسمنت، التابعة لهايدلبرج سمنت أيضا، تخفيض أجور الإداريين بين 20 و30 بالمئة بسبب فائض المعروض والانخفاض المستمر للطلب تزامنا مع أزمة كوفيد-19.

وقال مسؤول بشركة أسمنت "ثمة تصوران.. الأول أن ينتظروا حتى تغلق بعض الشركات. الثاني أن تتدخل الحكومة لدعم الشركات".