مقتل عنصر أمن ليبي أثناء تفكيك ألغام زرعتها مليشيات حفتر جنوبي طرابلس

قتل أمني ليبي، الاثنين، وأصيب آخر، جراء انفجار لغم زرعته مليشيا الانقلابي خليفة حفتر في منطقة "خلة الفرجان" جنوبي العاصمة طرابلس.

وقال المستشار الاعلامي لوزارة الصحة الليبية، أمين الهاشمي، إن "أمنيا من فرق السرية الهندسية لإزالة الألغام (تابعة لوزارة الداخلية) قتل، وأصيب آخر، نتيجة انفجار لغم زرعته مليشيات حفتر بمنطقة خلة الفرجان".

وأضاف الهاشمي أن الفريق نجح في تفكيك مجموعة من الألغام التي زرعتها الميليشيا، غير أن لغما انفجر لخلل أثناء عملية التفكيك، وأدى إلى الوفاة".

وفي 22 مايو/أيار الماضي، أعلن الجيش الليبي أن مليشيا حفتر فخخت منازل المدنيين التي كانت تتخذها تمركزات لها في محاور صلاح الدين، والمشروع، وعين زارة، جنوبي طرابلس.

وبتحرير العاصمة طرابلس بالكامل من مليشيا الانقلابي، ومن بعدها ترهونة وبني وليد، يفتح الجيش الليبي طريق تحرير الجفرة (وسط) والجنوب.

والسبت، أعلن الجيش الليبي إطلاق عملية "دروب النصر" لتحرير مدن وبلدات شرق ووسط البلاد، في مقدمتها سرت الساحلية والجفرة.

وبدعم من دول عربية وأوروبية، تشن مليشيا حفتر، منذ 4 أبريل/ نيسان 2019، هجوما فشل في السيطرة على العاصمة طرابلس (غرب).