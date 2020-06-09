الجيش الليبي يكشف إشراف ضباط إماراتيين على منظومة بانتسير لمليشيا حفتر

نشر الجيش الليبي، الثلاثاء، مقطعا مصورا يظهر ضباطا إماراتيين رفقة عناصر من مليشيا الانقلابي خليفة حفتر داخل منظومة دفاع جوي من نوع "بانستير" روسية الصنع.

وأظهر المقطع ضباطا بدا من هيئتهم ولهجتهم أنهم إماراتيون، وهم يقودون عناصر من مليشيا حفتر لتوجيه منظومة "بانتسير-S1" نحو هدف جوي (غير محدد).

وكان الضباط الإماراتيون يقدمون لعناصر مليشيا حفتر توجيهات وإرشادات لكيفية استخدام المنظومة وإدارة شاشات الرادار الخاصة بها، بينما بدا أن عناصر حفتر لا يزالون مبتدؤون في هذا الخصوص.

وقال الجيش إن "المقطع المصور أكد (...) اعترافات الطيار الجقم عن قيام عناصر إماراتية بالإشراف على منظومات الدفاع الجوي والطيران المسير في قصف طرابلس والليبيين".

وفي ديسمبر/كانون أول الماضي، نشر حساب المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" عبر فيسبوك، اعترافات لقائد عسكري في قوات حفتر، يدعى عامر يوسف الجقم، بأن الإماراتيين يديرون منظومات الدفاع الجوي والطيران المسير التابع للأخير بشكل كامل.

وقال "الجقم" آنذاك إن الطيران المسير الداعم لحفتر تتم إدارته بشكل كامل من قبل ضباط إماراتيين في قاعدة الخروبة التابعة لمنطقة المرج (إلى الشرق من بنغازي)، ولديهم غرفة عمليات خاصة بهم في منطقة الرجمة (25 كم إلى الشرق من بنغازي).

ومُنيت مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، في الفترة الأخيرة، بهزائم عديدة على يد الجيش الليبي، الذي أعلن، الجمعة، تحرير مدينة ترهونة الواقعة على بعد 90 كلم جنوب شرق طرابلس، بعد يوم من إعلانه استكمال تحرير العاصمة من مليشيا حفتر.