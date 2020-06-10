السعودية.. بدء تطبيق زيادة كبيرة على أسعار 3000 سلعة استهلاكية

تبدأ الهيئة العامة للجمارك السعودية، اعتبارا من اليوم الأربعاء، رفع الرسوم الجمركية على حوالي ثلاثة آلاف سلعة استهلاكية في الأسواق المحلية السعودية.

وتتراوح الزيادة بين 0.5 بالمئة و15 بالمئة على سلة مختلفة من السلع بينها السيارات، ومواد غذائية، ومنسوجات، ومواد بناء، ووفق وثيقة صادرة رسميا عن الهيئة.

وقال وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، إن قرار رفع الرسوم الجمركية تم اتخاذه قبل تفشي فيروس "كورونا".

وأضاف "الخريف" في مقابلة مع قناة "العربية" السعودية الأربعاء، إن القرار سيعزز الصناعة المحلية، حسب قوله.

ووفق الوثيقة، سيتم رفع الرسوم الجمركية على أنواع من السيارات من 5 بالمئة إلى 7 بالمئة؛ كما سيتم رفع الرسوم على عدد من منتجات الألبان من 5 بالمئة إلى 10 بالمئة و15 بالمئة.

وسترفع الهيئة رسوم عدد من اللحوم من 20 بالمئة إلى 25 بالمئة، وبعضها بين 0 بالمئة و7 بالمئة؛ وسيتم رفع الرسوم على بعض الخضروات (بصل، جزر، خيار، كوسة، باميا) من 0 بالمئة إلى 15 بالمئة.