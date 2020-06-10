وزير الدفاع التركي: سيهزم حفتر متى انقطع الدعم عنه

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، الأربعاء، أنه من المؤكد أن الانقلابي في ليبيا خليفة حفتر، سيهزم في حال غاب الدعم عنه.

وأوضح أقار في مقابلة مع إحدى القنوات التركية الخاصة، أن تركيا توجد في ليبيا "بناء على دعوة تلقتها من حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا".

وأضاف أقار أن الوجود التركي في ليبيا يتمثل في "الوحدات الاستشارية والتدريبية"، مبينا أن الموازين "انقلبت في ليبيا لصالح حكومة الوفاق، عقب بدء تركيا فعالياتها هناك".

وردا على سؤال حول الدعم الذي يتلقاه حفتر من بعض البلدان العربية والأوروبية، قال أقار، إن فعاليات هذه الدول في ليبيا عبارة عن "مبادرات لكسب مزيد من الوقت".

وتابع قائلا: "حفتر ليس قوة مستقلة في ليبيا، هو أداة بيد قوى أخرى، ومن المؤكد أنه سينهزم في حال غاب الدعم عنه، حتى إن هناك أنباء بحاجة إلى تأكيد، تشير بأن حفتر حاليا في بلد آخر".

وفي الساعات القليلة الماضية، تحدثت تقارير إعلامية عن وجود حفتر في مصر "تحت الإقامة الجبرية" في حين نسبت وسائل إعلام لسفارة فنزويلا في واشنطن أن "حفتر حاليا في فنزويلا".

وأفادت تقارير إعلامية ووسائل تواصل اجتماعية أخرى، تفيد بأنه "عاد إلى الشرق الليبي".

وأكد أن تركيا تبذل جهودا مضاعفة لإحلال السلام في عموم ليبيا، مشيرا أن حكومة فائز السراج محقة في فعالياتها، وأن المحق "سينتصر عاجلا أم آجلا".

وحول التواجد الروسي في ليبيا، قال الوزير التركي: "روسيا فندت على الصعيد الرسمي، الأنباء التي تتحدث عن تواجد قواتها في ليبيا، وأنقرة تفضل بناء حوار مع موسكو حول ليبيا على غرار الحوار الدائر بين العاصمتين بشأن سوريا، من أجل حل المشاكل القائمة".

وأعرب عن ثقته بأن الحوار التركي الروسي حول ليبيا، "سينعكس إيجابا على مستقبل هذا البلد"، لافتا أن الحوار بين البلدين يجري حاليا على كافة المستويات.

وعن استياء مصر واسرائيل واليونان وقبرص الرومية من فعاليات تركيا بشرق المتوسط واتفاق ترسيم مناطق النفوذ البحرية بين تركيا وليبيا، وصف أقار ردود أفعال هذه الدول بـ"العاطفية"، مبينا أن الفعاليات التركية مطابقة تماما للقوانين الدولية.

وأكد أن التهديدات التي تطلقها تلك الدول لن تؤثر على سير الفعاليات التركية في شرق المتوسط ولييا

وفيما يخص مكافحة منظمة "بي كا كا" الإرهابية، قال أقار إن قوات بلاده حيدت منذ 24 يوليو/ تموز 2015 وحتى اليوم، 16 ألفا و871 إرهابيا.