إسرائيل تعيد اعتقال فلسطيني لحظة الإفراج عنه

أعادت السلطات الإسرائيلية، الخميس، اعتقال فلسطيني لحظة الإفراج عنه من أحد السجون بعد انتهاء فترة محكوميته.

وقال شاكر، شقيق المعتقل صلاح حسين، من بلدة بيت دقو، شمال غرب القدس المحتلة، إن السلطات الإسرائيلية أعادت اعتقال شقيقه لحظة إطلاق سراحه من سجن النقب (جنوب) وحولته إلى مركز تحقيق عسقلان، دون توضيح سبب ذلك.

وأضاف "حسين" أن شقيقه (49 عاما) أنهى مدة حكمه البالغة 15 عاما ونصف العام.

وأشار أن شقيقه صلاح متزوج، وله طفل واحد، أنجبه عبر تهريب نطف من داخل السجن.

بدوره، اعتبر نادي الأسير الفلسطيني، في بيان، أن "إعادة اعتقال الأسير حسين، لحظة الإفراج عنه تهدف إلى التنغيص عليه وعلى عائلته، وسرقة فرحته بالحرية".

وأضاف النادي (غير حكومي) أن "الاحتلال كثف من سياسة اعتقال الأسرى لحظة حريتهم، لا سيما في القدس، حيث ينتهج هذه السياسة بحق غالبية الأسرى المقدسيين".

وحسب بيانات فلسطينية، اعتقلت إسرائيل نحو مليون فلسطيني منذ عام 1967 (تاريخ احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة).

فيما بلغ عدد القابعين داخل السجون في 2020، حوالي 5 آلاف معتقل، بينهم نحو 700 معتقل مريض، و41 سيدة.