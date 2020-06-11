1700 شاحنة مساعدات أممية تدخل الشمال السوري عبر تركيا

أعلنت الأمم المتحدة أن ألفا و781 شاحنة مساعدات إنسانية عبرت الحدود التركية إلى الداخل السوري في أيار/ مايو الماضي.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الأربعاء، ستيفان درجاريك المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة عبر دائرة تلفزيونية مع الصحفيين بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وقال المتحدث: "في مايو وحده عبرت ألف و781 شاحنة إلى سوريا"، لافتا إلى أنه "أكبر عدد من الشاحنات يمر عبر الحدود منذ أن سمح مجلس الأمن الدولي بإجراء العمليات لأول مرة في عام 2014".

وأضاف المتحدث: "في الأسبوع الأول من حزيران/ يونيو الجاري أضفنا 567 شاحنة أخرى تعبر الحدود".

وعبرت، خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2020 في المتوسط، بحسب المتحدث، ألف و350 شاحنة شهريا من نقطتي العبور الحدوديتين المسموحتين لمجلس الأمن الدولي من قبل تركيا.

وتابع: "رغم تلك العملية الهائلة، إلا أن الاحتياجات لا تزال عالية بشكل لا يصدق في جميع أنحاء شمال غربي سوريا".

وقال المتحدث في هذا الصدد، إن "هناك 2.8 مليون شخص من المحتاجين، بما في ذلك أكثر من مليون شخص يعيشون في مخيمات أو ملاجئ غير رسمية".

وأكد المتحدث، أنه "من دون التصاريح اللازمة عبر الحدود من قبل مجلس الأمن، ستزداد معاناة المدنيين إلى مستويات غير مسبوقة بما في ذلك الخسائر في الأرواح على نطاق واسع".

وينتهي العمل بآلية مجلس الأمن لإيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا منتصف تشرين أول/ أكتوبر المقبل.

وترفض روسيا والصين (وهما من الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن وتمتلكان حق النقض) التجديد لتلك الآلية بزعم أن المساعدات الإنسانية ينبغي أن تخضع لإشراف مباشر من النظام السوري.